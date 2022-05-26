"Все очень просто. Я живу близ Бучи и Гостомеля, где уже с первых дней начались ракетные удары. Мы с семьей 2-3 дня просидели дома без света под обстрелами. Потом появилась возможность эвакуироваться. Мосты уже были взорваны, ехать в Киев было некуда, решили эвакуироваться на запад тремя семьями. В первую ночь остановились в Стрыйском районе, а на вторую уже были в Дрогобыче.

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Что мне было там делать, сидеть? Ушел в военкомат и зарегистрировался. Сначала просился на полигон, где работали Джавелины, но там уже набрали группу. Потом меня направили в Яворов. 2 марта меня направили, 3-го я был уже в части, а 12-го мы выехали в Лисичанск. Там немного побыли на месте дислокации и уехали на "ноль".

Обучение длилось около недели, но оно было такое... Я минометчик, но там не было ни одной минометной батареи. Нам показывали стрелковое оружие, а на минометах мы учились уже в Лисичанске. У нас очень много было не служивших. По большей части добровольцы, такие как я. Могу говорить о своем расчете, 5 человек. Каждым из них горжусь. Ребята из разных уголков Украины, Польши. Был парень из Полтавы, работал в Польше, но все бросил и сразу записался добровольцем. Из 5 человек служили только двое. На полигоне было много людей, но направили нас – 5 минут на сборы и вперед", – рассказал Сирота в интервью pressing.

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