Московский ЦСКА не смог завершить переход защитника Жунинью из РБ Брагантино, сообщает Globo.

Звезды Барселоны и других клубов Ла Лиги продолжают ползать перед россиянами – видео нового фиаско

Бразильцы соблазнились на 5,5 млн евро компенсации, хотя цена игрока по Transfermarkt составляет всего 1,3 млн. Впрочем, переговоры немедленно прекратились после вмешательства высшего руководства Ред Булл. Материнская австрийская компания приказала Брагантино не связываться с россиянами, соблюдая международные санкции.

Напомним, в составе бразильской команды на правах аренды выступает вингер Витинью, принадлежащий киевскому Динамо.

Батальоны убийц, поклонники Путина и зашквары Барселоны – какие клубы поддержали Россию