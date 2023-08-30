"Футбол 24" рассмотрел, какие футбольные клубы даже после полутора лет войны, которую Россия начала против Украины, продолжают поддерживать оккупантов.

Из недавних примеров сразу можно вспомнить греческий Арис, фанаты которого вывешивали баннер "Уничтожьте нацистов Азова". Тогда Динамо праздновало победу, а Георгий Бущан получил желтую за умышленное празднование перед трибунами греков.

Похожая ситуация сложилась с греческим АЕКом. А сербские клубы вообще открыто поддерживают россиян – некоторые из фанатов даже воюют на стороне оккупантов в батальоне имени Судоплатова. Есть неприятные моменты в Италии: так, фанаты римских Лацио и Ромы вывешивали тряпки "ДНР" и "ЛНР".

Больше всего скандалов связано с Фенербахче. Турецкие фанаты целым стадионом выкрикивали "Путин", пытаясь вывести игроков Динамо из себя. Это не помогло в противостояниях за путевку в ЛЧ, тогда киевляне праздновали победу. Ну а завершает этот список Барселона, которая якобы выражала поддержку Украине. Параллельно "блаугранас" зашкварились, выкладывая видео под треки россиян, обращались к российским болельщикам, чтобы рекламировать матчи Ла Лиги и Барселоны в частности.