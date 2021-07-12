"Россия стала самым приятным разочарованием Евро-2020", – Шаран
Экс-наставник Александрии не скрывает радости от выступления сборной России на континентальном первенстве.
"Самое большое разочарование на Евро? Сборная России. Но это приятное разочарование. Столько пиара было перед турниром, что даже зашкаливало. На российских каналах только и говорили, какая у них сильная команда.
Шаран: У сборной Украины мало игроков, способных достигать высоких результатов
Но я совсем не ожидал подобного сценария, тем более за российским чемпионатом не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что не о чем говорить. Самая большая страна в мире оказалась самой слабой в футболе", – цитирует Шарана FanDay.
Напомним, россияне не смогли пройти групповой этап Евро-2020 и одни из первых покинули турнир.
"Люди будуть стогнати і скаржитися": англійські ЗМІ – про хардкорне порно і розгубленого "кролика" у складі України