"Самое большое разочарование на Евро? Сборная России. Но это приятное разочарование. Столько пиара было перед турниром, что даже зашкаливало. На российских каналах только и говорили, какая у них сильная команда.

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Но я совсем не ожидал подобного сценария, тем более за российским чемпионатом не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что не о чем говорить. Самая большая страна в мире оказалась самой слабой в футболе", – цитирует Шарана FanDay.

Напомним, россияне не смогли пройти групповой этап Евро-2020 и одни из первых покинули турнир.

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