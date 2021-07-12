Екс-наставник Олександрії не приховує радості від виступу збірної Росії на континентальній першості.

"Найбільше розчарування на Євро? Збірна Росії. Але це приємне розчарування. Стільки піару було перед турніром, що навіть зашкалювало. На російських каналах тільки і говорили, яка у них сильна команда.

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Але я зовсім не очікував подібного сценарію, тим більше за російським чемпіонатом не слідкую. Нинішня збірна Росії настільки слабка команда, що нема про що говорити. Найбільша країна в світі виявилася найслабшою в футболі", – цитує Шарана FanDay.

Нагадаємо, росіяни не змогли пройти груповий етап Євро-2020 та одні з найперших покинули турнір.

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