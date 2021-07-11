"Понимаю, что в футбольной среде часто срабатывает правило "От любви до ненависти один шаг". Потому что когда была обыграна в 1/8 финала сборная Швеции, все готовы были носить наших футболистов и тренеров на руках. Но прошло всего три-четыре дня, как после поражения от Англии со счетом 0:4 сразу же посыпались стрелы критики. Это вполне нормальное явление, и все тренеры должны привыкнуть к этому.

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У нас ведь нет таких топ-футболистов, как у других национальных сборных. Если же говорить о коллективных действиях, то эпизодически делали это неплохо. Достигает же успеха тот коллектив, который отменно готов физически, имеет подбор обладающих высоким индивидуальным мастерством исполнителей и играет в агрессивный футбол. К большому сожалению, у нас мало игроков, способных достигать высоких результатов.

Хотелось бы больше агрессивного футбола в атаке. Увы, не хватает еще нашим ребятам необходимых качеств в решающих поединках. Можно долго говорить и разбирать игру нашей сборной, однако есть тренерский штаб и мне не хотелось бы нарушать коллегиальную этику", – цитирует Шарана FanDay.

Напомним, Евро-2020 войдет для нашей сборной в историю – она впервые сыграла в 1/8 и 1/4 чемпионатов Европы.

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