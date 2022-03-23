Россия обращается в УЕФА с просьбами о проведении чемпионата Европы и делает вид, что спорт – вне политики. Очень вероятно, что оккупанты снова будут посланы к военному кораблю.

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте подтвердила, что получила заявки относительно заинтересованности в проведении чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах от четырех потенциальных претендентов.

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Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на Евро-2028. Россия и Турция заинтересованы в проведении Евро-2028 и Евро-2032. А вот Италия выразила готовность принять турнир в 2032 году.

23 марта – последний день подачи заявок на проведение соревнований. Полтора года отводится для рассмотрения конкурентов и оценки их готовности. Окончательно хозяин двух евротурниров определится в сентябре 2023 года. Ранее ожидалось , что из-за отсутствия конкурентов Великобритания и Ирландия станут хозяевами Евро-2028 и об этом объявят уже 7 апреля 2022 года.

Заметим также, что сейчас Российский футбольный союз безуспешно судится с УЕФА и ФИФА об отстранении своих команд от международных соревнований.