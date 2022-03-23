УЕФА назвал желающих провести Евро-2028 и Евро-2032 – Россия среди претендентов
Россия обращается в УЕФА с просьбами о проведении чемпионата Европы и делает вид, что спорт – вне политики. Очень вероятно, что оккупанты снова будут посланы к военному кораблю.
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте подтвердила, что получила заявки относительно заинтересованности в проведении чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах от четырех потенциальных претендентов.
УЕФА разрешил регистрацию игроков из Украины и РПЧ на остаток евросезона
Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на Евро-2028. Россия и Турция заинтересованы в проведении Евро-2028 и Евро-2032. А вот Италия выразила готовность принять турнир в 2032 году.
23 марта – последний день подачи заявок на проведение соревнований. Полтора года отводится для рассмотрения конкурентов и оценки их готовности. Окончательно хозяин двух евротурниров определится в сентябре 2023 года. Ранее ожидалось, что из-за отсутствия конкурентов Великобритания и Ирландия станут хозяевами Евро-2028 и об этом объявят уже 7 апреля 2022 года.
Заметим также, что сейчас Российский футбольный союз безуспешно судится с УЕФА и ФИФА об отстранении своих команд от международных соревнований.
Россия напала на Украину: Ярмоленко рассказал об аде ближайших в Чернигове, экс-капитан Реала стал украинцем (LIVE)