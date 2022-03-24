Ніхто не буде всерйоз розглядати прагнення Росії прийняти чемпіонат Європи у 2028-му чи 2032-му роках.

Останній день подачі заявок був 23 березня. Футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Ірландії, Шотландії й Уельсу подали спільну заявку на Євро-2028. Росія й Туреччина зацікавлені в проведенні Євро-2028 та Євро-2032. А от Італія висловила готовність прийняти турнір в 2032-му.

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Півтора року відводиться на розгляд конкурентів та оцінку їхньої готовності. Остаточно господар двох євротурнірів визначиться у вересні 2023 року. Однак Росії доведеться чекати на відповідь значно менше, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, УЄФА проведе позачергове засідання, щоб відхилити зухвалий план країни-агресора щодо повернення до еліти європейського футболу. Зазначається, що організація вже активно працює над цим питанням.

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