toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
БАРСЕЛОНА ШАХТАР - МАКЕДОНІЯ ГП ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports

12:26 2175 Читать на русском
Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports
Артем Дзюба / фото із соцмереж

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) сповістило Росію про заборону на участь у чемпіонаті світу-2022.

WADA вирішило відсторонити збірну Росію від ЧС-2022, повідомляє beIN Sports.

Динамо терміново викликало Миронова з відпустки: Циганик – про допінг-скандал Бєсєдіна

За інформацією видання, агентство вже сповістило росіян про своє рішення. Подробиць, зокрема, щодо можливості оскаржити рішення WADA, наразі немає. Чутки про можливість бану для російської збірної з'явилися після розкриття системних маніпуляцій із базою даних Московської антидопінгової лабораторії.

До слова, кваліфікація до чемпіонату світу-2022 стартує навесні 2021 року. Сам турнір пройде в Катарі в листопаді-грудні 2022-го.

Росія отримала бан на 4 роки – як дискваліфікація від WADA впливає на Євро-2020 і ЧС-2022

blog_ava
Зінченко і Маліновський потрапили до оновлених заявок своїх клубів на плей-офф Ліги чемпіонів
09:45
1988
Теги
ЧС-2022 Допінг Антидопінгове агентство (WADA) Росія Росія Росія Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
30
хв
Шахтар
16:00
Сеннерюск
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук