Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) сповістило Росію про заборону на участь у чемпіонаті світу-2022.

WADA вирішило відсторонити збірну Росію від ЧС-2022, повідомляє beIN Sports.

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За інформацією видання, агентство вже сповістило росіян про своє рішення. Подробиць, зокрема, щодо можливості оскаржити рішення WADA, наразі немає. Чутки про можливість бану для російської збірної з'явилися після розкриття системних маніпуляцій із базою даних Московської антидопінгової лабораторії.

До слова, кваліфікація до чемпіонату світу-2022 стартує навесні 2021 року. Сам турнір пройде в Катарі в листопаді-грудні 2022-го.

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