Королевский футбольный союз Нидерландов досрочно разорвал сотрудничество с 51-летним специалистом, информирует официальный сайт организации.

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Причиной ухода Франка стал проигрыш от Чехии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы и, соответственно, вылет из турнира. Сам де Бур заявил, что не хочет продолжать работать с коллективом, ведь не выполнил поставленную задачу – выход в четвертьфинал. Напомним, "оранье" победили в группе С, где противостояли, в частности, Украине (3:2).

К слову, Франк де Бур возглавлял сборную менее года, придя к рулю 23 сентября 2020-го. В 2008-2011 годах он уже работал в сборной Нидерландов, но в качестве ассистента главного тренера.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал