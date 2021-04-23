Санкт-Петербург дополнительно проведет три матча группы E в рамках Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

Евро-2020: Мюнхен официально сохранил право на проведение матчей турнира – появился новый город-хозяин

Поединки должны были состояться в Дублине, но власти столицы Ирландии не смогла гарантировать присутствие зрителей на трибунах. Еще одна встреча на стадии плей-офф, которая была запланирована в Дублине, перенесена в Лондон на Уэмбли.

Напомним, финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня. На турнире будет участвовать и сборная Украины – соперниками подопечных Шевченко станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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