Санкт-Петербург додатково проведе три матчі групи E у рамках Євро-2020, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Поєдинки мали відбутись у Дубліні, але влада столиці Ірландії не змогла гарантувати присутність глядачів на трибунах. Ще одна зустріч на стадії плей-офф, яка була запланована у Дубліні, перенесена до Лондона на Вемблі.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує 11 червня. На турнірі братиме участь і збірна України – суперниками підопічних Шевченка стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

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