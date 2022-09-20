"Істерика росіян з приводу головного тренера Національної збірної України Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їхню недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити.

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Тож марно рашисти намагаються зараз, напередодні важливого матчу української збірної, відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців.

P.S. Водночас росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, Росії не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!" – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) вирішив поскаржитися в УЄФА на Петракова. Окупантам не сподобалися висловлювання українського фахівця щодо загарбників.

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