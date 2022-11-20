Страна-агрессор позорится не только на военном фронте, но и футбольном.

Несколько дней назад россияне не смогли забить в ворота Таджикистана (108-е место рейтинга ФИФА), а сегодня расписали нулевую ничью и с Узбекистаном (77-е место).

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Статистика сборной оккупантов жалкая – всего 3 удара в створ и один реальный момент за весь матч. Россияне едва уговаривают дружественные страны проводить с ними спарринги, а затем лишь подчеркивают свою слабость на футбольном поле. Стоит ли ожидать "великих битв" с Северной Кореей и Эритреей?

Напомним, оккупантов забанили ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения в Украину.

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