Країна-агресор ганьбиться не лише на воєнному фронті, а й футбольному.

Кілька днів тому росіяни не змогли забити у ворота Таджикистану (108 місце рейтингу ФІФА), а сьогодні розписали нульову нічию і з Узбекистаном (77 місце).

Головний футбольний талант окупантів обманом хоче влаштувати собі трансфер в топ-клуб АПЛ

Статистика збірної окупантів жалюгідна – всього 3 удари в площину і один реальний момент за весь матч. Росіяни ледь вмовляють дружні країни проводити з ними спаринги, а потім лише підкреслюють свою слабкість на футбольному полі. Чи варто очікувати "великих битв" з Північною Кореєю та Еритреєю?

Нагадаємо, окупантів забанили ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія ледь не вбила "золоту" збірну Бельгії – Азар, Лукаку та Компані були шоковані та двічі ризикували життям