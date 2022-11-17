Полузащитник московского Динамо Арсен Захарян почувствовал, что такое быть гражданином страны-оккупантки.

В России Захаряна считают главным талантом своего поколения. Прошлым летом 19-летнего полузащитника пытался подписать Челси, но устроить переезд в Лондон так и не удалось.

Босния и Герцеговина официально отменила матч с россиянами

Очевидно, Захарян понял, что с паспортом оккупантов ему будет трудно пробиться в Европу. Поэтому Арсен решил вспомнить свои корни. По информации российских СМИ, футболист в декабре планирует получить паспорт гражданина Армении. Это должно облегчить получение разрешения на работу в Англии.

В то же время, Захарян не будет менять футбольное гражданство и продолжит выступать за оккупантов.

Россия едва не убила "золотую" сборную Бельгии – Азар, Лукаку и Компани были шокированы и дважды рисковали жизнями