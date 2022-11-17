Главный футбольный талант оккупантов обманом хочет устроить себе трансфер в топ-клуб АПЛ
Полузащитник московского Динамо Арсен Захарян почувствовал, что такое быть гражданином страны-оккупантки.
В России Захаряна считают главным талантом своего поколения. Прошлым летом 19-летнего полузащитника пытался подписать Челси, но устроить переезд в Лондон так и не удалось.
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Очевидно, Захарян понял, что с паспортом оккупантов ему будет трудно пробиться в Европу. Поэтому Арсен решил вспомнить свои корни. По информации российских СМИ, футболист в декабре планирует получить паспорт гражданина Армении. Это должно облегчить получение разрешения на работу в Англии.
В то же время, Захарян не будет менять футбольное гражданство и продолжит выступать за оккупантов.
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