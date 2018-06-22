toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Россия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018

19 июня 11:45 618 Читати українською
Россия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018
Россия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018

Россия и Египет встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге в рамках 2 тура группового этапа ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Россия – Египет состоится 19 июня на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия – Египет: анонс матча ЧМ-2018

Россия – Египет, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают фаворитом матча сборную России. Коэффициент на победу хозяев чемпионата мира составляет 2.10. Потенциальный триумф Египта оценивается баллом 4.00, а ничья – 3.10.

Иран – Испания: прогноз на матч ЧМ-2018

Bwin немного меньше верит в победу России. На триумф команды Станислава Черчесова дают 2.15, а вот победу Египта оценивают тем же коэффициентом 4.00. На ничейный итог игры ставят 3.20.

Bet365 имеет такие же коэффициенты: победа России – 2.15, победа Египта – 4.00, ничья – 3.20.

Напомним, в 1 туре Россия разгромила Саудовскую Аравию, а Египет проиграл Уругваю.

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Египет Египет Россия - Египет букмекеры
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук