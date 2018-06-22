Россия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018

Россия и Египет встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге в рамках 2 тура группового этапа ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Россия – Египет состоится 19 июня на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия – Египет: анонс матча ЧМ-2018

Россия – Египет, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают фаворитом матча сборную России. Коэффициент на победу хозяев чемпионата мира составляет 2.10. Потенциальный триумф Египта оценивается баллом 4.00, а ничья – 3.10.

Иран – Испания: прогноз на матч ЧМ-2018

Bwin немного меньше верит в победу России. На триумф команды Станислава Черчесова дают 2.15, а вот победу Египта оценивают тем же коэффициентом 4.00. На ничейный итог игры ставят 3.20.

Bet365 имеет такие же коэффициенты: победа России – 2.15, победа Египта – 4.00, ничья – 3.20.

Напомним, в 1 туре Россия разгромила Саудовскую Аравию, а Египет проиграл Уругваю.