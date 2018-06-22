Иран – Испания: прогноз на матч ЧМ-2018

Иран и Испания встретятся 20 июня в Казани на групповом этапе ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Иран – Испания состоится 20 июня на стадионе Казань Арена. Начало игры –21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Иран – Испания, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают безоговорочным фаворитом матча сборную Испании. Коэффициент на победу "Красной Фурии" составляет 1.14. Потенциальный триумф Ирана оценивается баллом 17, а ничья – 7.

Bwin еще меньше верит в победу Ирана. На триумф персов дают 23, а вот победу Испании оценят коэффициентом 1.15. На ничейный итог игры ставят 7.50.

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Bet365 также отдает предпочтение Испании, триумф которой оценивают коэффициентом 1.16. На победу Ирана ставят 23, а ничью – 8.