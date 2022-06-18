Росія – Єгипет: прогноз на матч ЧС-2018

Росія та Єгипет зустрінуться 19 червня у Санкт-Петербурзі в рамках 2 туру групового етапу ЧС-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Росія – Єгипет відбудеться 19 червня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Росія – Єгипет: анонс матчу ЧС-2018

Росія – Єгипет, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають фаворитом матчу збірну Росії. Коефіцієнт на перемогу господарів чемпіонату світу становить 2.10. Потенційний тріумф Єгипту оцінюється балом 4.00, а нічия – 3.10.

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Bwin трішки менше вірить у перемогу Росії. На тріумф команди Станіслава Черчесова дають 2.15, а ось перемогу Єгипту оцінюють тим же коефіцієнтом 4.00. На нічийний підсумок гри ставлять 3.20.

Bet365 має такі ж коефіцієнти: перемога Росії – 2.15, перемога Єгипту – 4.00, нічия – 3.20.

Нагадаємо, у 1 турі Росія розгромила Саудівську Аравію, а Єгипет програв Уругваю.