ЧС-2018 Росія – Єгипет: сумний дебют Салаха на чемпіонатах світу та перемога росіян на куражі

Підопічні Станіслава Черчесова обіграли єгиптян за рахунок ударного початку другого тайму.

Росіяни розпочали матч активніше за суперника. Першу небезпеку воротам Ель-Шенаві приніс 38-річний ветеран Ігнашевіч, пробивши головою в руки голкіперу. Не пройшло й хвилини, як єгиптяни обрізалися, та дали можливість пробити здалеку Головіну, але голкіпер знову виручив африканську збірну.

Надалі команди обмінювалися моментами. У Єгипта дуже небезпечний момент мав Трезеге, обвідний удар якого пролетів поруч зі стійкою воріт Акінфєєва, а Черишев загрожував воротам Ель-Шенаві за допомогою дальнього удару, після якого м'яч пройшов над поперечкою.

Салах намагався зачепитися за м'яч самотужки, проте в нього мало що виходило. Могло вийти після подачі Абдел-Шафі, але головну зірку збірної Єгипту на дальній штанзі випередив Жирков. Окрім Салаха, єгиптяни шукали передачами центрфорварда Мохсена, намагаючись "завантажувати" м'яч в штрафний майданчик на габаритного нападника. Салах все ж отримав свій шанс у першому таймі, коли рухами дезорієнтував Жиркова та з розвороту пробив у дальній кут, але трохи не влучив у ворота.

Росія – Єгипет – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Другий тайм почався для єгиптян просто жахливо: Зобнін невдало пробив по воротах, а капітан збірної Єгипту Ахмед Фатхі зрізав м'яч у власні ворота. Пройшло трохи більше 10 хвилин, і Росія подвоїла рахунок: Маріо Фернандес з правого флангу віддав під удар Черишеву, який пробив поміж ніг Ель-Шенаві. Збірна Єгипту посипалася, і ще за три хвилини пропустила втретє. Це зробив Артем Дзюба.

Збірна Росії святкує забитий гол

Єгипту нічого не залишалося, як атакувати. Небезпечно пробивав Трезеге, але не поцілив у правий нижній від себе кут. І все ж таки удача посміхнулася Салаху в цьому матчі: Мохамед був збитий на лінії штрафного майданчика, арбітр призначив пенальті, і сам постраждалий вгатив м'яч під поперечку воріт Акінфєєва з 11-метрової позначки.

Африканська збірна намагалася атакувати, але на більше підопічні Ектора Купера в цей вечір були не здатні.

Росія – Єгипет: Черишев визнаний найкращим гравцем матчу

Помилка капітана надломила єгиптян

Досвідчений 33-річний капітан збірної Єгипту Ахмед Фатхі припустився жахливої помилки на старті другого тайму, яка серйозно вдарила по психології підопічних Ектора Купера. Додає прикрості цьому автоголу і той факт, що м’яч відверто звалився з ноги у Зобніна та йшов повз ворота. Фатхі, який вже встиг зробити інстинктивний рух задля перехоплення удару/передачі від півзахисника збірної Росії, пішов до кінця, і дуже невдало зіграв у цьому епізоді.

Ударна трихвилинка від Черишева та Дзюби = нокаут для Єгипту

Біда, як то кажуть, не приходить одна. Єгиптяни не встигли прийти до тями після прикрого автоголу, як Росія забила ще двічі. Героями у росіян стали Черишев та Дзюба, і обидва зараз займають найвищі місця в рейтингу бомбардирів. Півзахисник Вільярреала забив стільки ж, скільки Роналду (3 голи), щоправда на відміну від португальця, йому на це знадобилося 2 матчі. Дзюба ж з двома влучними пострілами також перебуває в приємній компанії: стільки ж голів мають Дієго Коста, Ромелу Лукаку, Харрі Кейн…проте знову таки слід зазначити, що Дзюба зіграв на один матч більше. Цікаво також і те, що Черишев та Дзюба взагалі могли не зіграти на ЧС, адже Черишев до травми Дзагоєва вважався гравцем запасу, а включення Дзюби до заявки збірної Росії на Мундіаль було під великим питанням.

Мохамед Салах

Один в полі не воїн

Як не намагався Мохамед Салах допомогти своїй збірній в цьому матчі, все марно. Так, Салах звичайно забив свій перший гол на чемпіонатах світу, але навряд чи "десятка" збірної Єгипту розраховував на такий безславний кінець. Сподівання були великими, але це той випадок, коли бажання не співпали з можливостями. Збірна Єгипту майже втратила шанси на продовження боротьби у турнірі, а мріям Салаха про успішний виступ на Мундіалі, судячи за все, не дано збутися. З іншого ж боку, вже те, що Салах зміг зіграти на ЧС з огляду на його травму, є великим досягненням, а шанс забити з гри Мохамед ще отримає в поєдинку проти Саудівської Аравії, який, швидше за все, носитиме для обох команд втішний статус.

Гравець матчу – Денис Черишев

Півзахисник іспанського Вільярреалу провів вже другий свій матч за збірну на вкрай високому рівні. В грі проти Єгипту Черишев відзначився забитим голом, збільшивши свій загальний доробок на турнірі до 3 голів. Денис не тільки забиває, а й додає своїй збірній швидкості та маневреності в атаках. Черишев чудово бачить поле та має добре поставлений удар. У Росії дуже несподівано з’явився новий лідер, якого важко зупинити.

Денис Черишев щойно забив гол у ворота збірної Єгипту

ЧС-2018. Група А. 2 тур

Росія – Єгипет – 3:1

Голи: Фатхі, 47 (автогол), Черишев, 59, Дзюба, 62 – Салах, 73 (з пенальті)