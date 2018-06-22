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Россия – Египет: Черышев признан лучшим игроком матча

19 июня 23:57 124 Читати українською
Россия – Египет: Черышев признан лучшим игроком матча
Денис Черышев / Фото: ТАСС

Полузащитник сборной России Денис Черышев был признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2018 против Египта.

Полузащитник сборной России Денис Черышев назван лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Египта, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Черышев признан игроком матча на ЧМ-2018 второй раз подряд. Он также стал лучшим в игре с Саудовской Аравией, в которой оформил дубль. Руссиянин делит звание лучшего бомбардира турнира с португальцем Криштиану Роналду. На счету обоих футболистов по три гола.

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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