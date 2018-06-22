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Россия – Египет – 3:1 – видео голов и обзор матча

19 июня 22:56 7603 Читати українською
Россия – Египет – 3:1 – видео голов и обзор матча
Россия – Египет – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сборная России в матче 2-го тура группы А одолела сборную Египта и обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Сборная России не заметила сопротивления египтян в матче второго тура группы А на ЧМ-2018. Лишь после трех забитых мячей подопечные Черчесова позволили себе расслабиться и пропустили мяч престижа от Салаха.

ЧМ-2018: Россия победила Египет и досрочно вышла в 1/8 финала

На старте второй половины игры забили россияне. Зобнин прострелил в штрафную египтян, а Фатхи в борьбе с Дзюбой срезал мяч в собственные ворота.

На 59-й минуте Фернандес классно пасом нашел в штрафной зоне Черышева, а тот в одно касание отправил мяч в ворота сборной Египта.

А еще через 3 минуты Артем Дзюба обыграл защитников и положил мяч в нижний угол ворот Эль-Шенави.

Сократили разрыв в счете египтяне на 73-й минуте. Салах сам заработал пенальти, а затем и точно пробил с отметки. Правда, не обошлось без помощи VAR.

*Видео удалено по просьбе правообладателя

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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