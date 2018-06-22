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Россия – Саудовская Аравия: послематчевая пресс-конференция Хуана Антонио Пицци

14 июня 21:09 418 Читати українською
Россия – Саудовская Аравия: послематчевая пресс-конференция Хуана Антонио Пицци
Хуан Антонио Пицци / Фото ФИФА

Главный тренер Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци пообщался с журналистами после матча-открытия ЧМ-2018, где его команда разгромно проиграла России 0:5.

"Конечно, я анализировал соперников. С тех пор как принял команду, разбирали Россию, Египет, Уругвай. Мы хорошо их знаем и прекрасно понимали, как они будут играть.

Не могу сказать, что сборная России нас удивила. Но такой большой счет определили в первую очередь наши слабые действия. Россияне играли так же, как в предыдущих шести матчах: теряли мяч, пытались играть высоким пасом. Так что мы знали их сильные стороны. Первый пропущенный гол застал нас врасплох. Однако игра сборной России не стала большим сюрпризом.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Сегодняшний матч не является показательным. Мы играли не так, как планировали. Матч показал, какие моменты можно и нужно улучшать. В настоящее время нужно восстановиться, зарядиться позитивом и готовиться к следующей игре", – цитирует Пицци издание championat.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Саудовская Аравия Чемпионат мира-2018 Хуан Антонио Пицци Хуан Антонио Пицци
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