Росія – Саудівська Аравія: післяматчева прес-конференція Хуана Антоніо Піцці

Головний тренер Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піцці поспілкувався з журналістами після матчу-відкриття ЧС-2018, де його команда розгромно програла Росії 0:5.

"Звичайно, я аналізував суперників. З тих пір як прийняв команду, розбирали Росію, Єгипет, Уругвай. Ми добре їх знаємо і прекрасно розуміли, як вони будуть грати.

Не можу сказати, що збірна Росії нас здивувала. Але такий великий рахунок визначили насамперед наші слабкі дії. Росіяни грали так само, як в попередніх шести матчах: втрачали м'яч, намагалися грати високим пасом. Тож ми знали їхні сильні сторони. Перший пропущений гол застав нас зненацька. Однак гра збірної Росії не стала великим сюрпризом.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Сьогоднішній матч не є показовим. Ми грали не так, як планували. Матч показав, які моменти можна і потрібно покращувати. Зараз потрібно відновитися, зарядитися позитивом і готуватися до наступної гри", – цитує Піцці видання championat.