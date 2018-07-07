Россия – Хорватия: Сочи залило бешеным потопом – как это повлияет на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Россия – Хорватия: Сочи залило нереальным потопом, как это повлияет на матч 1/4 финала Чемпионата мира 2018

Чемпионат мира 2018 в России не обошелся без катаклизмов. Сочи, который должен принять четвертьфинал Россия – Хорватия за один час залило так, как за весь месяц. Тропический ливень внес коррективы в планы команды Далича.

Затоплены улицы, заблокирован транспорт, люди по колено, а местами по грудь в воде. Так выглядел город, который на следующий день должно был принять матч 1/4 финала ЧМ-2019 Россия - Хорватия.

В какой-то момент пассажиры более часа не могли выехать из остановки возле стадиона Фишт, на котором ожидают увидеть битву за полуфинал Кубка мира. Когда автобусы восстановили движение, выехать смогли далеко не все. Таксисты спешили на помощь, но цены на их услуги предсказуемо взлетели до небес, информирует Газета.ру.

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Россия - Хорватия, матч 1/4 финала ЧМ-2018: видео затопленного накануне Сочи

За сутки до матча Россия – Хорватия тропический ливень затопил Сочи: машины встали, пешеходы передвигаются по пояс в воде, на лестницах водопады. Всего за час на город вылилась месячная норма! pic.twitter.com/dAWu6d9NU5 — НТВ (@ntvru) 6 липня 2018 р.

Особенно свирепствовала непогода в Адлере, где планировала провести свою тренировку сборная Хорватии. Пришлось переносить на резервную площадку, потому что команда Далича могла бы разве что в водное поле потренироваться.

В Сочи решили подтопить поле перед игрой с Хорватией...

Чтобы не тренировались...

pic.twitter.com/qJZv9zb0oK — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 6 липня 2018 р.

Несмотря на смену планов хорваты, среди которых экс-динамовец Домагой Вида и нынешний защитник киевского Динамо Йосип Пиварич, провели занятие в вполне приемлемых условиях. К вечеру мало что напоминало следы стихии во время тренировки "клетчатых".

Впрочем, в краснодарском управлении Министерства чрезвычайных дел России уточнили, что непогода сохранится и в день проведения матча 1/4 финала Чемпионата мира 2018.

В Адлере, в районе которого и расположен стадион Фишт местами ожидают ливни с грозами и градом, скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Спасатели также предупредили, что на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань может резко подняться уровень воды.

С большой вероятностью можно все же предположить, что первые прогнозы о возможном срыве матча не оправдаются. ФИФА не планирует переносить четвертьфинал, который должен пройти в Сочи, информирует Спорт-Экспресс. Мэр города считает, что проведению матча вообще ничего не угрожает. Однако, в каком состоянии предстанет поле и при каких погодных условиях будут играть Хорватия и Россия, можно только догадываться.

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