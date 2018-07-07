Росія – Хорватія: Сочі залило шаленим потопом – як це вплине на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Росія – Хорватія: Сочі залило нереальним потопом, як це вплине на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2018

Чемпіонат світу 2018 у Росії не обійшовся без катаклізмів. Сочі, що має прийняти чвертьфінал Росія – Хорватія за одну годину залило так, як за весь місяць. Злива внесла корективи у плани команди Даліча.

Затоплені вулиці, заблокований транспорт, люди по коліна, а місцями по груди у воді. Так виглядало місто, яке наступного дня мало прийняти матч 1/4 фіналу ЧС-2019 Росія – Хорватія.

В якийсь момент пасажири понад годину не могли виїхати із зупинки поблизу стадіону Фішт, на якому очікують побачити битву за півфінал Кубка світу. Коли автобуси відновили рух, виїхати змогли далеко не всі. Таксисти поспішали на допомогу, але ціни на їхні послуги передбачувано злетіли до небес, інформує Газета.ру.

Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Росія – Хорватія, матч 1/4 фіналу ЧС-2018: відео затопленого напередодні Сочі

За сутки до матча Россия – Хорватия тропический ливень затопил Сочи: машины встали, пешеходы передвигаются по пояс в воде, на лестницах водопады. Всего за час на город вылилась месячная норма! pic.twitter.com/dAWu6d9NU5 — НТВ (@ntvru) 6 липня 2018 р.

Особливо лютувала негода в Адлері, де планувала провести своє тренування збірна Хорватії. Довелось переносити на резервний майданчик, бо команда Даліча могла б хіба що у водне поле потренуватись.

В Сочи решили подтопить поле перед игрой с Хорватией...

Чтобы не тренировались...

pic.twitter.com/qJZv9zb0oK — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 6 липня 2018 р.

Попри зміну планів хорвати, серед яких екс-динамівець Домагой Віда та нинішній захисник київського Динамо Йосіп Піваріч, провели заняття у цілком прийнятних умовах. Над вечір мало що нагадувало сліди стихії під час тренування "картатих".

Утім у краснодарському управлінні Міністерства надзвичайних справ Росії уточнили, що негода збережеться і в день проведення матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2018.

В Адлері, в районі якого і розташований стадіон Фішт місцями очікують зливу з грозою і градом, швидкість вітру може досягати 20 метрів на секунду. Рятувальники також попередили, що на малих річках і водотоках басейну річки Кубань може різко піднятися рівень води.

З великою імовірністю можна все ж припустити, що перші прогнози про можливий зрив матчу не справдяться. ФІФА не планує переносити чвертьфінал, який має пройти в Сочі, інформує Спорт-Експрес. Мер міста вважає, що проведенню матчу взагалі нічого не загрожує. Однак, в якому стані буде поле та за яких погодніх умов гратимуть Хорватія та Росія, можна тільки здогадуватись.

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