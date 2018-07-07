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Уругвай – Франция: Льорис чуть не съел огромное русское насекомое прямо во время матча ЧМ-2018

6 июля 22:37 197 Читати українською
Уругвай – Франция: Льорис чуть не съел огромное русское насекомое прямо во время матча ЧМ-2018
Уго Льорис во время матча Чемпионата мира 2018 Уругвай – Франция

Курьез дня произошел во время матча 1/4 финала Чемпионата мира 2018, в котором Франция победила Уругвай.

Голкипер первых полуфиналистов Мундиаля Уго Льорис пережил не самый приятный момент. В российском Нижнем Новгороде во время четвертьфинала ЧМ-2018 вратарю Тоттенхэма залетело в рот хищное насекомое стрекоза.

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Впрочем на то он и страж ворот, чтобы проявлять реакцию в таких эпизодах. Капитан французов Льорис успел нейтрализовать одну из самых опасных атак на его владения за всю игру, выплюнув нежелательного гостя.


Уругвай – Франция: во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 в рот Льориса залетело хищное насекомое

Насекомые не впервые атакуют звезд мирового футбола на последних чемпионатах мира и Европы. Хамес Родригес во время ЧМ-2014 в Бразилии и Криштиану Роналду в финале Евро-2016 во Франции также боролись с нашествием саранчи.

В то же время в России это уже настоящая не самая лучшая традиция. Раньше от атак насекомых на Чемпионате мира 2018 страдали игроки сборной Англии во время матча с Тунисом в Волгограде.

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ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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