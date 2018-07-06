Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Россия и Хорватия сойдутся за право выйти в полуфинал чемпионата мира-2018. "Футбол 24" представляет анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018.

7 июля, 21:00, Сочи, стадион Фишт

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

В заключительном поединке 1/4 финала чемпионата мира-2018 сойдутся Россия и Хорватия. По итогам 4-х сыгранных поединков эти команды являются одними из самых результативных на турнире. У России 9 забитых голов, у Хорватии – 8. 9 мячей также в активе Англии, а лидирует Бельгия, которая смогла забить в ворота соперников сразу 12 голов. Таким образом болельщики вполне могут ожидать в данной игре результативного футбола.

В то же время Хорватия на Мундиале пропустила лишь 2 гола (из них один – с пенальти). Меньше только у Бразилии и Уругвая (по одному). В пассиве команды Черчесова 5 пропущенных голов, что является достаточно посредственным показателем.

И Россия, и Хорватия стоят на пороге уникального достижения – выхода в полуфинал чемпионата мира. Хорватии подобное удалось лишь один раз – в 1998 году. Сборная России лишь на этом Мундиале впервые в своей истории вышли в 1/4 финала, уже переписав историю. Однако нет никаких сомнений, что на домашнем стадионе в Сочи россияне сделают все возможное для выхода в следующую стадию.

На пути к четвертьфиналу сборная России заняла 2 место в группе А, уступив лишь Уругваю. В 1/8 финала хозяева Мундиаля сенсационно победили Испанию в серии послематчевых пенальти. Героем поединка стал Игорь Акинфеев, парировавший два 11-метровых удара.

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Хорватия в свою очередь уверенно выиграла группу D, выиграв все 3 матча у Нигерии, Аргентины и Исландии. В 1/8 финала "клетчатые" также в серии пенальти одолели Данию. И здесь героем стал голкипер Даниэль Субашич, который отразил сразу 3 удара соперников.

Кадры

Наставник сборной Хорватии Златко Далич сможет рассчитывать на всех футболистов, кроме Николы Калинича, которого отправил домой еще после первого поединка на Мундиале за отказ выйти на замену.

У России точно не сыграет Юрий Жирков, который занимается по индивидуальной программе после травмы, полученной в поединке против Испании. Также под вопросом участие Дзагоева, который все еще окончательно не залечил повреждение, которое получил еще в матче 1 тура против Саудовской Аравии.

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Дисквалифицированных игроков нет как у России, так и у Хорватии.

Интересные факты

– Россия впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира (без учета СССР);

– Хорватия может выйти в полуфинал во второй раз в истории;

– команды между собой провели 3 матча – однажды победу одержали хорваты, еще 2 поединка завершились вничью.

Ориентировочные составы

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Гранат, Кудряшов – Зобнин, Кузяев – Головин, Черышев – Дзюба

Хорватия: Субашич – Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько – Ракитич, Брозович, Модрич – Перишич, Ребич, Манджукич

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Для обеих команд выход в 1/4 финала – уже достижение, особенно для россиян. В то же время как минимум хорваты своей игрой заслуживают большего. Не стоит забывать, что на пути в 1/4 финала Хорватия разгромила Аргентину, а также одолела крепкие Нигерию, Исландию и Данию. У России среди весомых соперников достаточно вспомнить Уругвай и Испанию.

Конечно, за россиян будут болеть трибуны, но мастерство игроков "клетчатых" все же выше. Рискнем спрогнозировать минимальную победу подопечных Златко Далича в основное время.