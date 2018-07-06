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Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

7 июля 08:30 19 Читати українською
Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018
Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала чемпионата мира-2018

Россия и Хорватия сойдутся за право выйти в полуфинал чемпионата мира-2018. "Футбол 24" представляет анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018.

7 июля, 21:00, Сочи, стадион Фишт

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

В заключительном поединке 1/4 финала чемпионата мира-2018 сойдутся Россия и Хорватия. По итогам 4-х сыгранных поединков эти команды являются одними из самых результативных на турнире. У России 9 забитых голов, у Хорватии – 8. 9 мячей также в активе Англии, а лидирует Бельгия, которая смогла забить в ворота соперников сразу 12 голов. Таким образом болельщики вполне могут ожидать в данной игре результативного футбола.

Сборная России

В то же время Хорватия на Мундиале пропустила лишь 2 гола (из них один – с пенальти). Меньше только у Бразилии и Уругвая (по одному). В пассиве команды Черчесова 5 пропущенных голов, что является достаточно посредственным показателем.

И Россия, и Хорватия стоят на пороге уникального достижения – выхода в полуфинал чемпионата мира. Хорватии подобное удалось лишь один раз – в 1998 году. Сборная России лишь на этом Мундиале впервые в своей истории вышли в 1/4 финала, уже переписав историю. Однако нет никаких сомнений, что на домашнем стадионе в Сочи россияне сделают все возможное для выхода в следующую стадию.

Сборная Хорватии

На пути к четвертьфиналу сборная России заняла 2 место в группе А, уступив лишь Уругваю. В 1/8 финала хозяева Мундиаля сенсационно победили Испанию в серии послематчевых пенальти. Героем поединка стал Игорь Акинфеев, парировавший два 11-метровых удара.

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Хорватия в свою очередь уверенно выиграла группу D, выиграв все 3 матча у Нигерии, Аргентины и Исландии. В 1/8 финала "клетчатые" также в серии пенальти одолели Данию. И здесь героем стал голкипер Даниэль Субашич, который отразил сразу 3 удара соперников.

Кадры

Наставник сборной Хорватии Златко Далич сможет рассчитывать на всех футболистов, кроме Николы Калинича, которого отправил домой еще после первого поединка на Мундиале за отказ выйти на замену.

Сборная Хорватии

У России точно не сыграет Юрий Жирков, который занимается по индивидуальной программе после травмы, полученной в поединке против Испании. Также под вопросом участие Дзагоева, который все еще окончательно не залечил повреждение, которое получил еще в матче 1 тура против Саудовской Аравии.

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Дисквалифицированных игроков нет как у России, так и у Хорватии.

Интересные факты

– Россия впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира (без учета СССР);

– Хорватия может выйти в полуфинал во второй раз в истории;

– команды между собой провели 3 матча – однажды победу одержали хорваты, еще 2 поединка завершились вничью.

Сборная России

Ориентировочные составы

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Гранат, Кудряшов – Зобнин, Кузяев – Головин, Черышев – Дзюба

Хорватия: Субашич – Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько – Ракитич, Брозович, Модрич – Перишич, Ребич, Манджукич

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Для обеих команд выход в 1/4 финала – уже достижение, особенно для россиян. В то же время как минимум хорваты своей игрой заслуживают большего. Не стоит забывать, что на пути в 1/4 финала Хорватия разгромила Аргентину, а также одолела крепкие Нигерию, Исландию и Данию. У России среди весомых соперников достаточно вспомнить Уругвай и Испанию.

Конечно, за россиян будут болеть трибуны, но мастерство игроков "клетчатых" все же выше. Рискнем спрогнозировать минимальную победу подопечных Златко Далича в основное время.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
до матча
1
дн
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4
час
:
45
мин
Хорватия
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