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Россия – Египет: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова

20 июня 00:41 860 Читати українською
Россия – Египет: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова
Станислав Черчесов / фото: ТАСС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта.

"Нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи. Египтяне должны были побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы на турнире. Но Египет не всегда со словом "надо" справляется. Мы это учли.

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Вопрос Салаха тоже надо было как-то решать. Сегодня утром поняли, что Жирков сможет сыграть. Поэтому уже появилось понимание, как играть против Салаха. И у нас получилось.

Главное – повторять то, что мы задумали. И рано или поздно соперник не добежит, ошибется. И мы этим воспользуемся. Нас это тоже касалось, когда играли с французами, бразильцами и аргентинцами.

Мы стали забивать, соперник стал нервничать – ему надо было отыгрывать отставание. И мы этим воспользовались.

Самый счастливый день в жизни? Надеюсь, он впереди", – цитирует Черчесова ТАСС.

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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