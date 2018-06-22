Росія – Єгипет: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти команди Єгипту.

"Нам треба було виграти, щоб вирішити свої завдання. Єгиптяни зобов'язані були перемагати, щоб зберегти шанси на продовження боротьби на турнірі. Але Єгипет не завжди зі словом "треба" справляється. Ми це врахували.

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Питання Салаха теж треба було якось вирішувати. Сьогодні вранці зрозуміли, що Жирков зможе зіграти. Тому вже з'явилося розуміння, як грати проти Салаха. І у нас вийшло.

Головне – повторювати те, що ми задумали. І рано чи пізно суперник не добіжить, помилиться. І ми цим скористаємося. Нас це теж стосувалося, коли грали з французами, бразильцями та аргентинцями.

Ми стали забивати, суперник став нервувати – йому треба було відігравати відставання. І ми цим скористалися.

Найщасливіший день в житті? Сподіваюся, він попереду", – цитує Черчесова ТАСС.