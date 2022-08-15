Роскошный штрафной Алабы в видеообзоре матча Альмерия – Реал – 1:2
08:28 - Читати українською
Реал начал чемпионат Испании с непростой победы над Альмерией. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Лукас Васкес 61’
Дэвид Алаба 75’
61’ Лукас Васкес
75’ Дэвид Алаба
Новичок элиты ошарашил чемпиона уже на 7-й минуте встречи. Рамазани избежал офсайда и четко реализовал выход один на один с Куртуа.
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Реал ответил только в середине второго тайма. Лукас Васкес лучше всех разобрался в хаосе штрафной, а Дэвид Алаба поставил эффектную точку. Австриец идеально закрутил мяч в девятку штрафным ударом с 20 метров – 1:2.
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