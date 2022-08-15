Реал начал чемпионат Испании с непростой победы над Альмерией. Смотрите видео голов и обзор матча.

Новичок элиты ошарашил чемпиона уже на 7-й минуте встречи. Рамазани избежал офсайда и четко реализовал выход один на один с Куртуа.

Реал одержал волевую победу в тяжелом матче против Альмерии – джокер Анчелотти спас Мадрид первым касанием

Реал ответил только в середине второго тайма. Лукас Васкес лучше всех разобрался в хаосе штрафной, а Дэвид Алаба поставил эффектную точку. Австриец идеально закрутил мяч в девятку штрафным ударом с 20 метров – 1:2.