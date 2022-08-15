Розкішний штрафний Алаби у відеоогляді матчу Альмерія – Реал – 1:2
08:28 - Читать на русском
Реал розпочав чемпіонат Іспанії з непростої перемоги над Альмерією. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Лукас Васкес 61’
Девід Алаба 75’
61’ Лукас Васкес
75’ Девід Алаба
Новачок еліти ошелешив чемпіона вже на 7-й хвилині зустрічі. Рамазані уникнув офсайду і чітко реалізував вихід віч-на-віч з Куртуа.
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Реал відповів лише в середині другого тайму. Лукас Васкес найкраще розібрався у хаосі карного майданчика, а Девід Алаба поставив ефектну крапку. Австрієць ідеально закрутив м'яч у дев'ятку штрафним ударом з 20 метрів – 1:2.
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