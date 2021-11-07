Мадридцы открыли счет на 14-й минуте после быстрой атаки. Правда, арбитры поначалу его не засчитали. Однако VAR не подтвердил, что офсайд был. В конце первого тайма Реал удвоил преимущество. Алаба с левого фланга выдал роскошную передачу на Бензема. Француз не подвел.

Реал победил Райо Вальекано и возглавил таблицу Ла Лиги

Во второй половине снова громко о себе напомнил Радамель Фалькао. Колумбийцу понадобилось всего 7 минут после выхода на замену, чтобы отличиться. В нынешнем сезоне опытный форвард забивает каждые 67 минут своего пребывания на поле (5 голов за 334 минуты). Это самый лучший показатель в Ла Лиге.