Роскошный ассист Алабы и очередной гол Фалькао в видеообзоре матча Реал – Райо Вальекано
Реал обыграл Райо Вальекано в рамках 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Мадридцы открыли счет на 14-й минуте после быстрой атаки. Правда, арбитры поначалу его не засчитали. Однако VAR не подтвердил, что офсайд был. В конце первого тайма Реал удвоил преимущество. Алаба с левого фланга выдал роскошную передачу на Бензема. Француз не подвел.
Реал победил Райо Вальекано и возглавил таблицу Ла Лиги
Во второй половине снова громко о себе напомнил Радамель Фалькао. Колумбийцу понадобилось всего 7 минут после выхода на замену, чтобы отличиться. В нынешнем сезоне опытный форвард забивает каждые 67 минут своего пребывания на поле (5 голов за 334 минуты). Это самый лучший показатель в Ла Лиге.