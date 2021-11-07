Мадридці відкрили рахунок на 14-й хвилині після стрімкої атаки. Щоправда, арбітри спочатку його не зарахували. Однак VAR не підтвердив, що офсайд був. Наприкінці першого тайму Реал подвоїв перевагу. Алаба з лівого флангу видав розкішну передачу на Бензема. Француз не підвів.

Реал переміг Райо Вальєкано й очолив таблицю Ла Ліги

У другій половині знову гучно про себе нагадав Радамель Фалькао. Колумбійцю знадобилося лише 7 хвилин після виходу на заміну, аби відзначитися. У нинішньому сезоні досвідчений форвард забиває кожні 67 хвилини свого перебування на полі (5 голів за 334 хвилини). Це найкращий показник у Ла Лізі.