toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО БРЕСТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роскошное выступление молодых игроков Арсенала в видеообзоре матча против Борнмута

07:30 99 Читати українською
Роскошное выступление молодых игроков Арсенала в видеообзоре матча против Борнмута
Эдди Нкетия и Букайо Сака / Фото из соцсетей

Арсенал разобрался с Борнмутом в поединке 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и главных моментов игры.

 

Команда Артеты забила два гола до 26-й минуты благодаря удачным действиям молодежи. Сака расстрелял девятку ворот Борнмута после передачи Мартинелли, а затем сам Букайо стал ассистентом. Точный прострел партнера с левого фланга замкнул Нкетия – 0:2.

Арсенал одолел Борнмут и пробился в 1/8 финала Кубка Англии – победу обеспечила молодежь "канониров"

Арсенал заметно сбавил обороты после перерыва, впрочем, Борнмут не воспользовался расслабленностью "канониров". Все, что смогли "вишни" – гол 21-летнего нападающего Сарриджа в компенсированное время.

blog_ava
Бавария поспорит с английскими грандами за Лемара
00:37
70
Теги
Арсенал Арсенал Англия Борнмут Борнмут Видеоновости Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Борнмут - Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
12
мин
Астон Вилла
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук