Роскошное выступление молодых игроков Арсенала в видеообзоре матча против Борнмута

Арсенал разобрался с Борнмутом в поединке 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и главных моментов игры.

Команда Артеты забила два гола до 26-й минуты благодаря удачным действиям молодежи. Сака расстрелял девятку ворот Борнмута после передачи Мартинелли, а затем сам Букайо стал ассистентом. Точный прострел партнера с левого фланга замкнул Нкетия – 0:2.

Арсенал одолел Борнмут и пробился в 1/8 финала Кубка Англии – победу обеспечила молодежь "канониров"

Арсенал заметно сбавил обороты после перерыва, впрочем, Борнмут не воспользовался расслабленностью "канониров". Все, что смогли "вишни" – гол 21-летнего нападающего Сарриджа в компенсированное время.