Арсенал одолел Борнмут и пробился в 1/8 финала Кубка Англии – победу обеспечила молодежь "канониров"

Арсенал одержал победу в гостевом поединке 1/16 финала Кубка Англии против Борнмута (2:1).

Кубок Англии, 1/16 финала

Борнмут – Арсенал – 1:2

Голы: Сарридж, 90+5 – Сака, 5, Нкетия, 26

Полурезервный состав "канониров" оформил комфортное преимущество уже к середине первого тайма. Сначала Букайо Сака получил передачу от Мартинелли и мощным ударом "снял паутину" в ближней девятке ворот Борнмута. Через 20 минут счет удвоил еще один выпускник академии Арсенала Нкетия. Тот же Сака прорвался по левому флангу, после чего выкатил удобный пас под удар Эдди – 2:0.

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Подопечные Артеты явно решили экономить силы во второй половине. За весь тайм Арсенал нанес только один удар (неточный), но Борнмут также не впечатлял игрой в атаке. Лишь в компенсированное время "вишни" (арбитр добавил целых 8 минут из-за пауз для консультаций VAR и травмы Мустафи) хотя бы сократили отставание. У Борнмута нашелся свой молодой герой. 21-летний нападающий Сэм Сарридж смог избежать офсайда, обыграл Мартинеса и отправил круглого в пустые ворота – 1:2.

На стадии 1/8 финала Кубка Арсенал сыграет против Портсмута, а вот команде Эдди Хау стоит сконцентрироваться на сохранении прописки в АПЛ.

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