Розкішний виступ молодих гравців Арсенала у відеоогляді матчу проти Борнмута

Арсенал розібрався з Борнмутом у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та головних моментів гри.

Команда Артети забила два голи до 26-ї хвилини завдяки вдалим діям молоді. Сака розстріляв дев'ятку воріт Борнмута після передачі Мартінеллі, а згодом сам Букайо став асистентом. Точний простріл партнера з лівого фланга замкнув Нкетія – 0:2.

Арсенал здолав Борнмут і пробився до 1/8 фіналу Кубка Англії – перемогу забезпечила молодь "канонірів

Арсенал помітно зменшив оберти по перерві, втім, Борнмут не скористався розслабленістю "канонірів". Все, на що спромоглися "вишні" – гол 21-річного нападника Сарріджа у компенсований час.