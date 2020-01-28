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Розкішний виступ молодих гравців Арсенала у відеоогляді матчу проти Борнмута

07:30 368 Читать на русском
Розкішний виступ молодих гравців Арсенала у відеоогляді матчу проти Борнмута
Едді Нкетія та Букайо Сака / Фото із соцмереж

Арсенал розібрався з Борнмутом у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та головних моментів гри.

 

Команда Артети забила два голи до 26-ї хвилини завдяки вдалим діям молоді. Сака розстріляв дев'ятку воріт Борнмута після передачі Мартінеллі, а згодом сам Букайо став асистентом. Точний простріл партнера з лівого фланга замкнув Нкетія – 0:2.

Арсенал здолав Борнмут і пробився до 1/8 фіналу Кубка Англії – перемогу забезпечила молодь "канонірів

Арсенал помітно зменшив оберти по перерві, втім, Борнмут не скористався розслабленістю "канонірів". Все, на що спромоглися "вишні" – гол 21-річного нападника Сарріджа у компенсований час.

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