Роскошная бисиклета Обамеянга и трагичная концовка в видеообзоре матча Арсенал – Олимпиакос – 1:2

Арсенал не справился с Олимпиакосом (1:2) в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и главных моментов игры.

Лондонцы явно были настроены экономить силы после минимальной победы на выезде. Команда Артеты удержала свои ворота "сухими" в первом тайме, однако уже в дебюте второй половины защитник Олимпиакоса Папе Сиссе расстрелял Лено после подачи с углового. Пришлось играть экстра-таймы.

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Арсенал устроил навал на ворота соперника, который принес свои плоды лишь на 113 минуте – Обамеянг роскошным ударом через себя сравнял счет. Впрочем, "канониры" не удержали необходимый результат. Очередной провал в центре обороны, и Эль-Араби доводит своих партнеров и болельщиков до экстаза. На последних секундах тот же Обамеянг имел роскошную возможность спасти положение хозяев, однако промахнулся с нескольких метров – 1:2.