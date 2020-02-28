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Роскошная бисиклета Обамеянга и трагичная концовка в видеообзоре матча Арсенал – Олимпиакос – 1:2

09:33 192 Читати українською
Роскошная бисиклета Обамеянга и трагичная концовка в видеообзоре матча Арсенал – Олимпиакос – 1:2
Арсенал – Олимпиакос – 1 2 – видео голов и обзор матча

Арсенал не справился с Олимпиакосом (1:2) в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и главных моментов игры.

113’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Папе Сиссе 53’
Юссеф Эль-Араби 119’
53’ Папе Сиссе
113’ Пьер-Эмерик Обамеянг
119’ Юссеф Эль-Араби

Лондонцы явно были настроены экономить силы после минимальной победы на выезде. Команда Артеты удержала свои ворота "сухими" в первом тайме, однако уже в дебюте второй половины защитник Олимпиакоса Папе Сиссе расстрелял Лено после подачи с углового. Пришлось играть экстра-таймы.

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Арсенал устроил навал на ворота соперника, который принес свои плоды лишь на 113 минуте – Обамеянг роскошным ударом через себя сравнял счет. Впрочем, "канониры" не удержали необходимый результат. Очередной провал в центре обороны, и Эль-Араби доводит своих партнеров и болельщиков до экстаза. На последних секундах тот же Обамеянг имел роскошную возможность спасти положение хозяев, однако промахнулся с нескольких метров – 1:2.

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