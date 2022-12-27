"Я хочу сделать подарок своим детям, они еще никогда не видели Италию на чемпионате мира. Мы должны сконцентрироваться на своей игре. В марте наша сборная снова будет вместе, и я убежден, что мы проведем две отличные игры.

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Мы с Криштиану Роналду уже созванивались и шутили по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными. Посмотрим, что произойдет на поле. Криштиану знает, что по ногам несколько раз получит", – приводит слова Бонуччи Daily Mail.

Напомним, полуфиналы плей-офф отбора пройдут 24 марта 2022 года. На этой стадии Италия встретится с Северной Македонией, а Португалия будет принимать турок. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта.

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