"Роналду знает, что по ногам несколько раз получит": Бонуччи – о потенциальной битве с португальцами за выход на ЧМ
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи с нетерпением ждет матчей плей-офф отбора на чемпионат мира.
"Я хочу сделать подарок своим детям, они еще никогда не видели Италию на чемпионате мира. Мы должны сконцентрироваться на своей игре. В марте наша сборная снова будет вместе, и я убежден, что мы проведем две отличные игры.
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Мы с Криштиану Роналду уже созванивались и шутили по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными. Посмотрим, что произойдет на поле. Криштиану знает, что по ногам несколько раз получит", – приводит слова Бонуччи Daily Mail.
Напомним, полуфиналы плей-офф отбора пройдут 24 марта 2022 года. На этой стадии Италия встретится с Северной Македонией, а Португалия будет принимать турок. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта.
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