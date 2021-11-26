"Да, все могло сложиться получше. Понятно, что нам нужно обыграть Северную Македонию, а португальцам Турцию. Это такой этап, который всегда создает трудности.

Украина узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022 – лучший жребий из возможных

Мы уверены в себе и настроены положительно, особенно в более трудные моменты. У нас была отличная отборочная группа. Даже со Швейцарией мы заслужили победу, но нам не удалось. Нам нужно сыграть отличный матч, тогда будем в финале. Роналду 9 раз подряд выводил Португалию на большие турниры? Мы бы с радостью избежали их, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами. Возможно, именно против Португалии будет финал", – приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, полуфиналы плей-офф отбора пройдут 24 марта 2022 года. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль