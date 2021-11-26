Манчини не скрывает разочарования от жребия – тренер итальянцев хочет сорвать юбилей Роналду
Рулевой сборной Италии Роберто Манчини опасается возможной встречи с Португалией в плей-офф отбора на ЧМ.
"Да, все могло сложиться получше. Понятно, что нам нужно обыграть Северную Македонию, а португальцам Турцию. Это такой этап, который всегда создает трудности.
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Мы уверены в себе и настроены положительно, особенно в более трудные моменты. У нас была отличная отборочная группа. Даже со Швейцарией мы заслужили победу, но нам не удалось. Нам нужно сыграть отличный матч, тогда будем в финале. Роналду 9 раз подряд выводил Португалию на большие турниры? Мы бы с радостью избежали их, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами. Возможно, именно против Португалии будет финал", – приводит слова Манчини Football Italia.
Напомним, полуфиналы плей-офф отбора пройдут 24 марта 2022 года. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта.
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