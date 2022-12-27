"Я хочу зробити подарунок своїм дітям, вони ще ніколи не бачили Італію на чемпіонаті світу. Ми повинні сконцентруватися на своїй грі. У березні наша збірна знову буде разом, і я переконаний, що ми проведемо дві чудові гри.

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Ми з Кріштіану Роналду вже телефонували і жартували щодо можливої зустрічі у плей-офф між нашими збірними. Подивимося, що станеться на полі. Кріштіану знає, що по ногах кілька разів отримає", – наводить слова Бонуччі Daily Mail.

Нагадаємо, півфінали плей-офф відбору відбудуться 24 березня 2022 року. На цій стадії Італія зустрінеться з Північною Македонією, а Португалія прийматиме турків. Фінали ж заплановані через 5 днів – на 29 березня.

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