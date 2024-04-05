Роналду персонально продвигает кандидатуру Йерро на должность спортивного директора в Аль-Наср. Криштиану очень ценит легенду Реала и считает, что именно он выведет клуб из Саудовской Аравии на европейский уровень.

Роналду с помощью VAR выиграл битву за "серебро" Саудовской Аравии – суперзвездные команды выглядели убого

Аль-Наср уже выходил на Йерро в январе, однако получил отказ. Сегодня стороны возобновили переговоры, сообщает Marca. Фернандо сейчас работает спортдиром в мексиканском Чивасе.

Йерро выиграл с Реалом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов, сыграв более 600 матчей. Роналду завоевал в Мадриде четыре Лиги чемпионов, а с января 2013-го выступает в Саудовской Аравии. Аль-Наср занимает второе место после Аль-Хиляля.

Месси и Роналду уже ушли из этой песочницы: бомбардиры Лиги чемпионов – кто вместо лучших?