Роналду заманивает легенду Реала в Саудовскую Аравию, чтобы вывести свой клуб на уровень Европы
Бывший защитник Реала Фернандо Йерро получил денежное предложение от боссов Криштиану Роналду.
Роналду персонально продвигает кандидатуру Йерро на должность спортивного директора в Аль-Наср. Криштиану очень ценит легенду Реала и считает, что именно он выведет клуб из Саудовской Аравии на европейский уровень.
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Аль-Наср уже выходил на Йерро в январе, однако получил отказ. Сегодня стороны возобновили переговоры, сообщает Marca. Фернандо сейчас работает спортдиром в мексиканском Чивасе.
Йерро выиграл с Реалом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов, сыграв более 600 матчей. Роналду завоевал в Мадриде четыре Лиги чемпионов, а с января 2013-го выступает в Саудовской Аравии. Аль-Наср занимает второе место после Аль-Хиляля.
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