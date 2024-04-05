Роналду персонально просуває кандидатуру Єрро на посаду спортивного директора в Аль-Наср. Кріштіану дуже цінує легенду Реала та вважає, що саме він виведе клуб з Саудівської Аравії на європейський рівень.

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Аль-Наср вже виходив на Єрро в січні, однак отримав відмову. Сьогодні сторони поновили переговори, повідомляє Marca. Фернандо зараз працює спортдиром у мексиканському Чівасі.

Єрро виграв з Реалом п'ять чемпіонатів Іспанії та три Ліги чемпіонів, зігравши понад 600 матчів. Роналду завоював у Мадриді чотири Ліги чемпіонів, а з січня 2013-го виступає в Саудівській Аравії. Аль-Наср посідає друге місце після Аль-Хіляля.

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