Лига чемпионов Азии

Аль-Наср – Истиклол – 3:1

Голы: Роналду, 66, Талиска, 72, 77 – Себай, 44

Спустя двадцать лет после своего дебютного гола в европейской Лиге чемпионов Криштиану Роналду забил свой первый мяч в аналогичном азиатском турнире. Португалец сравнял счёт на 66-й минуте, забросив мяч вратарю соперника за шиворот с линии вратарской площади. Так Аль-Наср ответил чемпиону Таджикистана на гол в раздевалку.

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Однако стать героем встречи Роналду не судилось. При счёте 1:1 в течение шести минут бразильцу Талиске покорился дубль: сначала экс-игрок Бенфики замкнул пас Аймана Яхья, затем – записал ассист на счёт Абдулрахмана Гариба. Благодаря этой победе Аль-Наср лидирует после двух туров в турнирной таблице группы Е: команда Луиша Каштру опережает ближайшего преследователя Персеполис на три очка.