Ліга чемпіонів Азії

Аль-Наср – Істіклол – 3:1

Голи: Роналду, 66, Таліска, 72, 77 – Себай, 44

Через двадцять років після свого дебютного голу в європейській Лізі чемпіонів Кріштіану Роналду забив свій перший м'яч в аналогічному азіатському турнірі. Португалець зрівняв рахунок на 66-й хвилині, закинувши м'яч воротареві суперника за комір із лінії воротарського майданчика. Так Аль-Наср відповів чемпіону Таджикистана на гол у роздягальню.

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Однак стати героєм зустрічі Роналду не судилося. За рахунку 1:1 протягом шести хвилин бразильцеві Талісці підкорився дубль: спершу екс-гравець Бенфіки замкнув пас Аймана Ях'я, потім – записав асист на рахунок Абдулрахмана Гаріба. Завдяки цій перемозі Аль-Наср лідирує після двох турів у турнірній таблиці групи Е: команда Луїша Каштру випереджає найближчого переслідувача Персеполіс на три очки.