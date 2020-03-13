Роналду выступил с заявлением относительно коронавируса

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду призвал соблюдать все рекомендации, чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса.

"Мир переживает очень трудный момент, который требует от всех нас максимального внимания. Я сегодня с вами говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, обеспокоенный последними событиями, которые влияют на весь мир.

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Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ и руководящих органов о том, как мы решаем эту ситуацию. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Я хотел бы передать свои мысли всем, кто потерял кого-то из близких, солидарность – тем, кто борется с вирусом – например, моему товарищу по команде Даниэле Ругани.

Также хочу поддержать удивительных медицинских работников, подвергают свою жизнь риску, чтобы спасти других", – написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, чемпионат Италии оказался среди соревнований, которые сделали перерыв из-за пандемии коронавируса.

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