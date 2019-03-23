Роналду: Левый защитник сборной Украины жестче других игроков "сине-желтых"

Миколенко и Роналду / фото из открытых источников

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от стартового матча отбора к Евро-2020 против Украины.

"Оценить сборную Украины? Андрей Шевченко делает хорошую работу в команде. У вас было немного шансов, но одержали результат. Это был хороший матч.

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Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно левый защитник жестче других (речь, судя по всему, о Виталии Миколенко – прим.)

Неудачный старт Португалии? Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем сильнее, обязательно", – цитирует Роналду FootBoom.

Напомним, сборная Украины на Эстадио да Луж сыграла в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отбора к Евро-2020. Следующий поединок подопечные Шевченко сыграют в понедельник, 25 марта против сборной Люксембурга.

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