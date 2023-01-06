Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду пока не может дебютировать за свою новую команду.

Саудовская Аравия, 12 тур

Аль-Наср – Аль-Таи – 2:0

Голы: Талиска, 42, 47

Португалец побывал на матче в статусе игрока Аль-Насра, но пока не может играть из-за дисквалификации, полученной еще в АПЛ. Перед сегодняшней игрой португалец только любезно пообщался с тренерским штабом соперника – Аль-Тайи возглавляет португалец Пепа.

Ronaldo e a equipa técnica de Pepa estiveram à conversa antes do jogo.



Não há nada como um encontro de portugueses fora do país pic.twitter.com/0h7gwbFSSh — B24 (@B24PT) January 6, 2023

Конкретно в игре был другой герой. В отсутствие еще и Абубакара в центре нападения вышел Талиска и записал в свой актив дубль. Второй гол он забил после ассиста Давида Оспины. Голкипер вырезал роскошную передачу на нападающего из пределов собственной штрафной.

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Отметим, что играть пришлось на ужасном газоне. Матч вообще должен был состояться 5 января, но из-за сложных погодных условий его перенесли. Последствия непогоды мы и могли наблюдать.