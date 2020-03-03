Роналду рассказал о состоянии матери после инсульта

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе с любимой и сыном находится в одной из португальских клиник, куда была госпитализирована его мать Мария Долорес Авейру.

"Спасибо за все ваши сообщения поддержки для моей мамы. Сейчас ее состояние стабильное, она проходит реабилитацию в больнице.

Роналду срочно вылетел в Португалию из-за ухудшения состояния здоровья матери

Я и моя семья хотели бы поблагодарить бригаду врачей, которая ухаживает за ней, и любезно попросить предоставить нам немного конфиденциальности в это время", – написал Роналду в twitter.

Напомним, Марию Авейру накануне госпитализировали. По информации СМИ, у матери Криштиану случился инсульт.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів