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Роналду рассказал о состоянии матери после инсульта

3 марта 23:19 72 Читати українською
Роналду рассказал о состоянии матери после инсульта
Роналду с матерью / Фото из открытых источников

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе с любимой и сыном находится в одной из португальских клиник, куда была госпитализирована его мать Мария Долорес Авейру.

 

"Спасибо за все ваши сообщения поддержки для моей мамы. Сейчас ее состояние стабильное, она проходит реабилитацию в больнице.

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Я и моя семья хотели бы поблагодарить бригаду врачей, которая ухаживает за ней, и любезно попросить предоставить нам немного конфиденциальности в это время", – написал Роналду в twitter.

Напомним, Марию Авейру накануне госпитализировали. По информации СМИ, у матери Криштиану случился инсульт.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Ювентус - Милан Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру
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