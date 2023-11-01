Состоялись встречи в 1/8 финала Кубка Короля в Саудовской Аравии. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Короля, 1/8

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Мане,107

Удаление: Талиска, 45+11 (Аль-Наср), Хаззази, 89 (Аль-Иттифак)

Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Хамдалах, 5,87, Бензема, 90+4

Аль-Наср в 1/8 финала встречался с командой Стивена Джеррарда. Матч выдался драматичным, а победителя смогли выявить лишь в добавленное время.

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В первом тайме зрелищного футбола не удалось увидеть, а в конце первой половины встречи Криштиану и Ко остались в меньшинстве после удаления Талиски. После перерыва, несмотря на численное преимущество, Аль-Иттифак абсолютно ничего не мог создать у ворот Аль-Насра. Составы стали равными на 89 минуте, когда Хаззиз тоже увидел красную карточку. Лишь в добавленное время Мане удалось добыть для своей команды победу.

В другом матче Аль-Иттихад разгромил Аль-Фейха. Впрочем, для Бензема и Ко встреча была тяжелой. Гости открыли счет уже на пятой минуте, а вот второй гол забить было трудно, поскольку Аль-Фейха давала бой именитому сопернику. Под конец встречи Хамдалах сумел оформить дубль, а точку поставил Бензема, который мощным ударом пробил почти с линии штрафной площади.

The last deserving Ballon d'Or, Karim Benzema pic.twitter.com/LRrDb48m5v — ? (@GreatWhiteNueve) October 31, 2023